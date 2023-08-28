Азар в ближайшее время может завершить карьеру

Бельгийский полузащитник Эден Азар намерен завершить карьеру в ближайшее время, сообщает Daily Mail.

На данный момент 32-летний футболист находится без команды, после того как ушел из «Реала».

В 2019 году Азар перешел в «Реал» из «Челси». Мадридцы заплатили за трансфер 115 миллионов евро. Из-за частых травм он не смог проявить себя в команде.