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«Райо Вальекано» — «Атлетико»: прямая трансляция матча ла лиги

«Райо Вальекано» сыграет с «Атлетико» в 3-м туре ла лиги 28 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антуан Гризманн (ФК «Атлетико»).
Фото Global Look Press

«Райо Вальекано» на своем поле сыграет с «Атлетико» в рамках 3-го тура чемпионата Испании в понедельник, 28 августа, в Мадриде. Матч пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас». Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Испания).

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Трансляция матча «Райо Вальекано» — «Атлетико» будет доступна по платной подписке на Окко.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
28 авг, 22:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Атлетико

В последних пяти очных противостояниях «Атлетико» четырежды отмечал победу (2:1, 1:0, 2:0, 1:0). Еще одна встреча завершилась вничью — 1:1.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Атлетико
ФК Райо Вальекано
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Азар в ближайшее время может завершить карьеру
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
3
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
4
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
5
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
6
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
7
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
8
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
15
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
16
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
17
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
18
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 1 : 1
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 3 : 2
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 1 : 2
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 3 : 4
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 4 : 2
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 4
Кике Гарсия

Кике Гарсия

Алавес

 2
Ферран Торрес

Ферран Торрес

Барселона

 2
П
Хон Гуриди

Хон Гуриди

Алавес

 2
Луис Риоха

Луис Риоха

Алавес

 2
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 2 1 0
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