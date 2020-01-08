Автобус с игроками «Барселоны» заблудился в Саудовской Аравии

Автобус с игроками «Барселоны» заблудился по пути на стадион в Джидде (Саудовская Аравия), сообщает AS. Команда должна была прибыть на «Иттихад» в 17.45 по местному времени, но по пути возникли проблемы. Водитель перепутал место назначения и повез «Барсу» на «Кинг Абдулла Спортс», который находится в 40 минутах от «Иттихада». После этого автобус попал в пробку и перепутал направление.

В Саудовской Аравии «Барса» проведет матч 1/2 финала Суперкубка Испании против «Атлетико». Игра состоится 9 января на «Кинг Абдулла Спортс». «Атлетико» решил провести подготовку в спорткомплексе «Аль-Ахли», «Барселона» была вынуждена искать альтернативные варианты в связи с тем, что поле комплекса не готово к такой нагрузке.