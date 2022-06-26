«Атлетико» заинтересован в приобретении защитника «Селтика» Юрановича

«Атлетико» заинтересован в приобретении защитника «Селтика» Йосипа Юрановича, сообщает Sky Sports.

По данным источника, мадридский клуб хочет купить нового правого защитника, так как у Шиме Врсалько закончился контракт, а Даниэлю Вассу в следующем сезоне исполнится 34 года.

Контракт Юрановича с «Селтиком» рассчитан до 31 мая 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний защитник сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.