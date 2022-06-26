«Атлетико» заинтересован в приобретении защитника «Селтика» Юрановича
«Атлетико» заинтересован в приобретении защитника «Селтика» Йосипа Юрановича, сообщает Sky Sports.
По данным источника, мадридский клуб хочет купить нового правого защитника, так как у Шиме Врсалько закончился контракт, а Даниэлю Вассу в следующем сезоне исполнится 34 года.
Контракт Юрановича с «Селтиком» рассчитан до 31 мая 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
В минувшем сезоне 26-летний защитник сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
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13
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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