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Сегодня, 16:26

«Атлетико» заинтересован в приобретении защитника «Селтика» Юрановича

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Атлетико» заинтересован в приобретении защитника «Селтика» Йосипа Юрановича, сообщает Sky Sports.

По данным источника, мадридский клуб хочет купить нового правого защитника, так как у Шиме Врсалько закончился контракт, а Даниэлю Вассу в следующем сезоне исполнится 34 года.

Контракт Юрановича с «Селтиком» рассчитан до 31 мая 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний защитник сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.skysports.com/transfer/news/12691/12476234/transfer-centre-live-man-city-agree-deal-to-sign-kalvin-phillips-from-leeds?postid=4076901#liveblog-body
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