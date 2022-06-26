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Сегодня, 17:27

Бернарду Силва хотел перейти в «Барселону» еще прошлой зимой

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва предлагал себя испанской «Барселоне» в тот момент, когда представители каталонского клуба приезжали на переговоры по трансферу нападающего «горожан» Феррана Торреса в декабре прошлого года, сообщает Mundo Deportivo.

Бернарду Силва встретился с представителями испанского клуба, предложив им свои услуги. Сначала это заявление было воспринято как шутка, однако позже полузащитник «Манчестер Сити» отправил одному из официальных лиц сообщение, в котором заявил о своём желании присоединиться к «Барселоне».

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает Бернарду Силву в 80 миллионов евро.

Бернарду Силва
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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