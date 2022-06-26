Бернарду Силва хотел перейти в «Барселону» еще прошлой зимой
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва предлагал себя испанской «Барселоне» в тот момент, когда представители каталонского клуба приезжали на переговоры по трансферу нападающего «горожан» Феррана Торреса в декабре прошлого года, сообщает Mundo Deportivo.
Бернарду Силва встретился с представителями испанского клуба, предложив им свои услуги. Сначала это заявление было воспринято как шутка, однако позже полузащитник «Манчестер Сити» отправил одному из официальных лиц сообщение, в котором заявил о своём желании присоединиться к «Барселоне».
В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает Бернарду Силву в 80 миллионов евро.
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2
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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