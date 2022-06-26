«Реал» продлит контракт с Родригу до 2027 года
«Реал» продлит контракт с нападающим Родригу. Как сообщает журналист Экрем Конур, новое соглашение будет действовать до 2027 года.
Нынешний контракт бразильца с командой рассчитан до июня 2025 года.
В этом сезоне Родригу забил девять голов и сделал 10 ассистов в 49 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока — 60 миллионов евро.
Источник: https://t.co/DY8KmeRTJe
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