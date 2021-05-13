Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил сложность матча против «Реал Сосьедада» в 36-м туре чемпионата Испании (2:1).

«Мы знали, что должны побеждать соперника, который на выезде играет очень хорошо. У нас были отличные первый и второй таймы, но гол соперника заставил нас серьезно понервничать в последние несколько минут. Нам нужно отдохнуть. Это был очень тяжелый сезон, и он будет тяжелым до конца. Все началось слишком быстро, и это коснулось всех команд, мы не исключение. Мы продолжаем, игра за игрой, зная, что в воскресенье будет еще один важный и сложный матч», — цитирует Marca Симеоне.