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Сегодня, 22:00

«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико», но вышел в Лигу чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал Сосьедад».
Фото AFP

«Атлетико» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» в 37-м туре чемпионата Испании — 2:1.

Победу мадридцам принесли голы Антуана Гризманна и Науэля Молины. Единственный гол гостей забил Александр Серлот.

«Атлетико» с 76 очками остался на третьем месте в ла лиге. «Реал Сосьедад», несмотря на поражение, гарантировал себе выход в Лигу чемпионов на следующий сезон — с 68 очками он финиширует на четвертой строчке.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Реал Сосьедад

В параллельной игре «Вильярреал», который мог обойти «Сосьедад» в борьбе за путевку в ЛЧ, в гостях уступил «Райо Вальекано» — 1:2.

«Вильярреал» с 63 очками остался на пятом месте. «Райо Вальекано» набрал 49 баллов и поднялся на десятое место.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:1
Вильярреал

«Хетафе» дома обыграл «Осасуну» — 2:1.

«Хетафе» с 41 очком идет на 14-м месте за тур до конца чемпионата Испании. «Осасуна» с 50 баллами занимает седьмую строчку.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
2:1
Осасуна

«Кадис» на своем поле с минимальным счетом переиграл «Сельту» — 1:0.

С 41 очком «Кадис» занимает 13-е место в ла лиге. «Сельта» с 40 баллами идет 17-й.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:0
Сельта

В еще одном матче предпоследнего тура «Атлетик» дома приограл «Эльче» — 0:1.

Баски с 50 очками идут на восьмой строчке. «Эльче», досрочно вылетевший из ла лиги, с 24 баллами остается последним.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
0:1
Эльче

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
ФК Вильярреал
ФК Кадис
ФК Осасуна
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
ФК Сельта
ФК Хетафе
ФК Эльче
0
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«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче ла лиги

Ла лига: «Севилья» проиграла «Реалу», «Барселона» разгромила «Мальорку» и другие матчи 37-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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27.05 20:00
Севилья – Реал
 1 : 2
28.05 20:00
Альмерия – Вальядолид
 - : -
28.05 20:00
Атлетик – Эльче
 - : -
28.05 20:00
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
28.05 20:00
Барселона – Мальорка
 - : -
28.05 20:00
Кадис – Сельта
 - : -
28.05 20:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
28.05 20:00
Жирона – Бетис
 - : -
28.05 20:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
28.05 20:00
Валенсия – Эспаньол
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 22 3 3
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