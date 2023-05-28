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«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче ла лиги

Мария Гусева
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«Барселрна» обыграла «Мальорку» в матче ла лиги.
Фото Reuters

«Барселона» на своем поле разгромила «Мальорку» в матче 37-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Дублем отметился нападающий Ансу Фати, еще один гол забил полузащитник Гави.

«Мальорка» осталась в меньшинстве на 14-й минуте. Нападающий Амат Ндиайе получил красную карточку за фол на защитнике «Барселоны» Алехандро Бальде. Игрок каталонцев в этом эпизоде получил травму и пропустит от 6 до 7 недель.

«Барселона» досрочно выиграла чемпионат Испании (88 очков). «Мальорка» занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 47 очков.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
3:0
Мальорка

В параллельном матче «Валенсию» и «Эспаньол» сыграли вничью — 2:2.

«Валенсия» (41) занимает 15-е место в турнирной таблице ла лиги. «Эспаньол» (36) располагается на 19-й строчке.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
2:2
Эспаньол

«Жирона» на своем поле проиграла «Бетису» — 1:2.

«Жирона» (49) занимает 9-е место в таблице, «Бетис» (59) идет шестым.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
1:2
Бетис

«Альмерия» и «Вальядолид» сыграли вничью — 0:0.

«Альмерия» (40) располагается на 15-й строчке, «Вальядолид» (39) — на 18-й.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
0:0
Вальядолид

ФК Альмерия
ФК Барселона
ФК Бетис
ФК Валенсия
ФК Вальядолид
ФК Жирона
ФК Мальорка
ФК Эспаньол
0
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Защитник «Барселоны» Бальде выбыл на 6-7 недель из-за травмы

«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико», но вышел в Лигу чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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27.05 20:00
Севилья – Реал
 1 : 2
28.05 20:00
Альмерия – Вальядолид
 - : -
28.05 20:00
Атлетик – Эльче
 - : -
28.05 20:00
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
28.05 20:00
Барселона – Мальорка
 - : -
28.05 20:00
Кадис – Сельта
 - : -
28.05 20:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
28.05 20:00
Жирона – Бетис
 - : -
28.05 20:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
28.05 20:00
Валенсия – Эспаньол
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 22 3 3
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