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Сегодня, 22:00

Ла лига: «Севилья» — «Реал», «Барселона» — «Мальорка» и другие матчи 37-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Футболисты «Реала».
Фото AFP
37-й тур чемпионата Испании.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей ла лиги.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
27 мая, 20:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Реал
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Вальядолид
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Эльче
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Мальорка
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Сельта
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Осасуна
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Бетис
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Вильярреал
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Эспаньол

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Мадридский «Реал» не имеет права на ошибку — следующий по пятам «Атлетико» намерен отобрать у команды Анчелотти второе место. А у «Севильи» на носу пятый за 10 лет финал Лиги Европы. Кто выйдет победителем из предстоящей битвы? Эксперты букмекерской компании ФОНБЕТ назвали фаворитами гостей. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 2.45, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.45 (25%), а успех «Севильи» — за 2.85 (35%).

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
Футбол
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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24 часа
3 дня
Неделя

Асенсио решил покинуть «Реал» после окончания сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.05 20:00
Севилья – Реал
 - : -
28.05 20:00
Альмерия – Вальядолид
 - : -
28.05 20:00
Атлетик – Эльче
 - : -
28.05 20:00
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
28.05 20:00
Барселона – Мальорка
 - : -
28.05 20:00
Кадис – Сельта
 - : -
28.05 20:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
28.05 20:00
Жирона – Бетис
 - : -
28.05 20:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
28.05 20:00
Валенсия – Эспаньол
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 22 3 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 25 3 3
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