Ла лига: «Севилья» — «Реал», «Барселона» — «Мальорка» и другие матчи 37-го тура

37-й тур чемпионата Испании.

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Мадридский «Реал» не имеет права на ошибку — следующий по пятам «Атлетико» намерен отобрать у команды Анчелотти второе место. А у «Севильи» на носу пятый за 10 лет финал Лиги Европы. Кто выйдет победителем из предстоящей битвы? Эксперты букмекерской компании ФОНБЕТ назвали фаворитами гостей. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 2.45, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.45 (25%), а успех «Севильи» — за 2.85 (35%).