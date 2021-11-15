«Атлетико» продлит контракт с защитником Фелипе Монтейро
«Атлетико» хочет продлить контракт Фелипе до 2024 года
08:30
«Атлетико» планирует продлить контракт бразильского защитника команды Фелипе Монтейро, пишет AS.
По данным источника, клуб все еще работает над деталями нового соглашения игрока. Скорее всего контракт будет продлен до 2024 года.
В составе «Атлетико» защитник играет с 2019 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 5 матчей в ла лиге, отметившись 1 результативной передачей.
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