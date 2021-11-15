«Атлетико» продлит контракт с защитником Фелипе Монтейро

«Атлетико» планирует продлить контракт бразильского защитника команды Фелипе Монтейро, пишет AS.

По данным источника, клуб все еще работает над деталями нового соглашения игрока. Скорее всего контракт будет продлен до 2024 года.

В составе «Атлетико» защитник играет с 2019 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 5 матчей в ла лиге, отметившись 1 результативной передачей.