Хоакин планирует закончить карьеру после завершения сезона
Капитан «Бетиса» Хоакин Санчес признался, что этот сезон должен стать последним в его карьере.
«Мне уже 40 лет. Я уже играю против ребят, которые даже не родились, когда я дебютировал. Начинаю понимать, что время пришло. Это будет мой последний сезон», — приводит слова Хоакина Mundo Deportivo.
Ранее Хоакин выступал за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину». Он начинал карьеру в «Бетисе», вернулся в клуб в 2015 году.
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