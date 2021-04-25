Дубль Унала принес «Хетафе» победу над «Уэской»
«Хетафе» в гостях обыграл «Уэску» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 2:0.
В составе гостей дублем отличился нападающий Энес Унал.
«Хетафе» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 34 очками в 33 матчах. «Уэска» идет на 19-й строчке с 27 очками в 33 играх.
Чемпионат Испании. Лига 1
32-й тур
«Уэска» — «Хетафе» — 0:2 (0:1)
Голы: Энес Унал, 20 (0:1). Энес Унал, 52 (0:2).
«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес (Думбья, 68), Пулидо, Инсуа (Серхио Гомес, 68), Вавро (Сиовас, 46), Галан, Москера, Сеоане (Эскриче, 46), Рамирес (Окадзаки, 77), Мир, Феррейро.
«Хетафе»: Сория, Ньом (Иглесиас, 83), Суарес, Даконам, Оливера, Тимор, Максимович (Аленья, 88), Арамбарри, Кукурелья, Мата (Анхель, 88), Энес Унал (Чема, 79).
Предупреждения: Феррейро, 40. Эскриче, 49. Энес Унал, 54. Арамбарри, 71. Суарес, 90+2. Иглесиас, 90+2.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
25 апреля. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».
Методология
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