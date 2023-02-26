«Атлетико» оспорит удаление Корреа в матче с «Реалом»

«Атлетико» планирует оспорить удаление форварда Анхеля Корреа за удар локтем защитника «Реала» Антонио Рюдигера в матче 23-го тура чемпионата Испании, сообщает AS.

Встречу обслуживала бригада судьи Хесуса Хиля Мансано.

По информации издания, в руководстве клуба считают наказание чрезмерным. Если красная карточка будет признана действительной, Корреа грозит как минимум два матча дисквалификации.

В текущем сезоне 27-летний аргентинец сыграл за «Атлетико» 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Его команда располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка за 23 матча.