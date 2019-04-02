"Атлетико" обыграл "Жирону" благодаря голам Година и Гризманна

"Атлетико" победил "Жирону" в матче 30-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились защитник Диего Годин и форвард Антуан Гризманн.

"Атлетико" набрал 62 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице. "Жирона" с 34 баллами расположилась на 14-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

30-й тур

"Атлетико" - "Жирона" - 2:0 (0:0)

Голы: Годин, 76 (1:0). Гризманн, 90+4 (2:0).

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис (Витоло, 65), Ариас, Хименес, Коке, Сауль, Партей (Корреа, 56), Эрнандес, Гризманн, Мората (Хуанфран, 85).

"Жирона": Ираисос, Муньеса, Эспиноса, Алькала, Борха, Порту (Лосано, 69), Алейкс Гарсия, Дуглас Луис, Пере Понс (Фернандес, 84), Порро, Думбья (Робертс, 80).

Предупреждение: Ариас, 48.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

2 апреля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

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