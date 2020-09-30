«Атлетико» не сумел обыграть «Уэску», «Вильярреал» победил «Алавес»
Завершились два матча четвертого тура чемпионата Испании.
«Атлетико» сыграл вничью с «Уэской» (0:0). «Вильярреал» обыграл «Алавес» (3:1). Дубль в составе победителей сделал Пако Алькасер.
Чемпионат Испании. Ла лига
4-й тур
«Уэска» — «Атлетико» — 0:0
«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес (Сильва, 72), Пулидо, Сиовас, Галан, Москера, Микель Рико (Карлос, 82), Борха (Онтиверос, 69), Сеоане, Окадзаки (Мир, 70), Феррейро (Серхио Гомес, 83).
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Сауль (Коке, 75), Льоренте (Феррейра-Карраско, 61), Партей, Суарес (Диегу Коста, 62), Витоло (Корреа, 46), Жоау Феликс.
Предупреждение: Галан, 80.
Судья: Кордеро Вега .
30 сентября. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».
«Вильярреал» — «Алавес» — 3:1 (2:1)
Голы: Пако Алькасер, 13 (1:0). Мендес, 36 (1:1). Морено, 45 — с пенальти (2:1). Пако Алькасер, 67 (3:1).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Эступиньян (Хауме Коста, 77), Пау Торрес, Парехо, Иборра, Тригерос (Кубо, 75), Мойсес Гомес (Фунес Мори, 83), Пако Алькасер (Бакка, 83), Морено (Чиквуэзе, 83).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия (Эли, 83), Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте (М.Гарсия, 81), Батталья, Понс, Лукас, Мендес (С.Гарсия, 76), Дейверсон (Гвидетти, 66), Сайнс (Риоха, 66).
Предупреждения: Лагуардия, 74. Ксимо Наварро, 82.
Судья: Медье Хименес.
30 сентября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».