«Атлетико» готов продать де Пауля зимой

Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль может покинуть клуб, сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридский клуб рассчитывает продать 28-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно. «Атлетико» надеется, что после ЧМ-2022 в Катаре сможет выгодно продать хавбека.

В текущем сезоне де Пауль провел 9 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.