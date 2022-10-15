Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:26

Тшуамени: «Эль-класико — самый важный матч в мире»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Реала» Орельен Тшуамени поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

«Я очень рад сыграть свое первое эль-класико на «Сантьяго Бернабеу» с нашими болельщиками. Это особенная игра, самая важная игра в мире. Обе команды хотят победить, но мы постараемся сделать для этого все возможное. Это будет отличная битва против хорошей команды. Мы должны сделать все и показать свои качества, чтобы победить. Мы — «Реал», и мы не хотим проигрывать ни одной игры. Сегодня мы тренировались, как обычно. Как сказал нам тренер, мы должны тренироваться так же, как на прошлой или следующей неделях», — цитирует пресс-служба клуба Тшуамени.

Эль-класико состоится в воскресенье, 16 октября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры в 17.15 по московскому времени.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Орельен Тчуамени
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
Байден смутил девочку своим советом про отношения до 30 лет
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менди перед матчем с «Барселоной» объяснил, почему «Реал» не проигрывает в этом сезоне
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
15
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
16
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 - : -
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 6 1 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости