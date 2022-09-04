«Эспаньол» благодаря голу Брейтуэйта с минимальным счетом обыграл в гостях «Атлетик»

«Эспаньол» на выезде обыграл «Атлетик» в матче 4-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий каталонского клуба Мартин Брейтуэйт на 83-й минуте. 31-летний датчанин 2 сентября присоединился к «Эспаньолу» на правах свободного агента после расторжения контракта с «Барселоной».

«Эспаньол» одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата Испании и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. Клуб из Бильбао потерпел первое поражение в ла лиги. «Атлетик» занимает 6-е место с семью очками.