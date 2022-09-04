«Эспаньол» благодаря голу Брейтуэйта с минимальным счетом обыграл в гостях «Атлетик»
«Эспаньол» на выезде обыграл «Атлетик» в матче 4-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий каталонского клуба Мартин Брейтуэйт на 83-й минуте. 31-летний датчанин 2 сентября присоединился к «Эспаньолу» на правах свободного агента после расторжения контракта с «Барселоной».
«Эспаньол» одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата Испании и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. Клуб из Бильбао потерпел первое поражение в ла лиги. «Атлетик» занимает 6-е место с семью очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|
2
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|11-1
|10
|
3
|Вильярреал
|4
|3
|1
|0
|9-0
|10
|
4
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|
5
|Осасуна
|4
|3
|0
|1
|6-3
|9
|
6
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Р. Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|
8
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|5-1
|7
|
9
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
10
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|6-3
|6
|
11
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
13
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|2-8
|4
|
14
|Жирона
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|
15
|Альмерия
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
16
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
17
|Севилья
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
18
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|
19
|Хетафе
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
|
20
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.09
|22:00
|
Сельта – Кадис
|3 : 0
|3.09
|15:00
|
Мальорка – Жирона
|1 : 1
|3.09
|17:15
|
Реал – Бетис
|2 : 1
|3.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|1 : 1
|3.09
|22:00
|
Севилья – Барселона
|0 : 3
|4.09
|15:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|2 : 1
|4.09
|17:15
|
Атлетик – Эспаньол
|0 : 1
|4.09
|19:30
|
Вильярреал – Эльче
|4 : 0
|4.09
|22:00
|
Валенсия – Хетафе
|5 : 1
|5.09
|22:00
|
Вальядолид – Альмерия
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Яго Аспас
Сельта
|5
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Жюль Кунде
Барселона
|2
|
|
Давид Алаба
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|3
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|3
|1
|1
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