Гол Гарсии на 90-й минуте принес «Осасуне» победу над «Райо Вальекано»

«Осасуна» обыграла «Райо Вальекано» на своем поле в матче 4-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Полузащитник хозяев Аймар Орос открыл счет на 54-й минуте, однако защитник гостей Флориан Лежен отыграл гол на 75-й минуте. На 90-й минуте полузащитник «Осасуны» Рубен Гарсия забил гол, который стал победным.

«Осасуна» поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 9 очками в 4 матчах, «Райо Вальекано» идет на 13-й строчке с 4 очками.

В следующем туре «Райо Вальекано» примет на своем поле «Валенсию» (10 августа, 15.00 мск), а «Осасуна» сыграет на выезде против «Альмерии» (12 сентября, 22.00 мск).