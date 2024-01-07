«Реал» обыграл «Арандину» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

«Реал» в матче 1/16 финала Кубка Испании на выезде обыграл «Арандину» из пятого по силе дивизиона страны со счетом 3:1.

В составе мадридцев отличились Хоселу, Браим Диас и Родриго, гол в свои ворота забил Начо.

«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании. Соперник команды определится позднее.