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Анчелотти: «Гюлер не в лучшей физической форме, но продемонстрировал мастерство»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Испании против «Арандины» (3:1).

«Гюлер не в лучшей физической форме, но продемонстрировал мастерство, и было важно, что он играет с командой. Нужно проявить терпение по отношению к нему. Он показал свой уровень в первом тайме. Важно то, что он вернулся, хотя ему нужно прибавлять в плане физической подготовки и интенсивности. Но у него есть характер.

Браим сделал много неточных передач, но сыграл решающую роль во всех голах. Мы достаточно хорошо начали игру, но затем потеряли контроль, начав часто ошибаться в передачах. Во втором тайме мы действовали намного лучше", — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании. Соперник команды определится позднее.

Карло Анчелотти
ФК Реал
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«Реал» обыграл «Арандину» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
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 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
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 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
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 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
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 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
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20
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