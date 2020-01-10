Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании отметил, что каталонцы допускали много ошибок. Также у него нет претензий к ВАР, из-за которого отменили два гола каталонцев.

— У них было больше моментов, чем у нас в конце матча, это так, — цитирует L'Equipe Гризманна. — Мы должны пересмотреть матч и работать над ошибками, чтобы оставаться на вершине. «Барселона» допустила много ошибок... Думаю, что я сам как раз перед голом «Атлетико» ошибся. Такие мелочи, которые заставляют вас проигрывать матч, чемпионат, Лигу чемпионов... Необходимо работать, вот и все.

ВАР отменил два гола «Барсы»? Он сделан для того, чтобы помогать футболу. Иногда это работает в твою пользу, а иногда — против тебя. Вот и все. Финал будет сыгран между двумя командами, которые выиграли свои полуфиналы, вот и все.