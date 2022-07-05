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Сегодня, 08:10

Антонио Конте убедил Лангле перейти в «Тоттенхэм»

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле в скором времени станет игроком «Тоттенхэма» на правах аренды, пишет Diario Sport.

По данным источника, 27-летний футболист не хотел переходить в лондонский клуб, но тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте провел с ним беседу и убедил согласиться на предложение. Зарплату игроку продолжит выплачивать «Барселона».

В прошедшем сезоне французский защитник провел за каталонский клуб 13 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Лангле с «Барселоной» истекает в 2026 году.

Антонио Конте
Клеман Лангле
ФК Барселона
ФК Тоттенхэм Хотспур
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