Антонио Конте убедил Лангле перейти в «Тоттенхэм»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле в скором времени станет игроком «Тоттенхэма» на правах аренды, пишет Diario Sport.

По данным источника, 27-летний футболист не хотел переходить в лондонский клуб, но тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте провел с ним беседу и убедил согласиться на предложение. Зарплату игроку продолжит выплачивать «Барселона».