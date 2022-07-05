Антонио Конте убедил Лангле перейти в «Тоттенхэм»
Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле в скором времени станет игроком «Тоттенхэма» на правах аренды, пишет Diario Sport.
По данным источника, 27-летний футболист не хотел переходить в лондонский клуб, но тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте провел с ним беседу и убедил согласиться на предложение. Зарплату игроку продолжит выплачивать «Барселона».
В прошедшем сезоне французский защитник провел за каталонский клуб 13 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Лангле с «Барселоной» истекает в 2026 году.
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|0
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|Эспаньол
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|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
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|0
|0
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|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
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|0
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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