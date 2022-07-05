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Сегодня, 12:01

Зарплата Гоэса в «Реале» вырастет с 4 до 7 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Зарплата вингера «Реала» Родриго Гоэса по-новому контракту вырастет, сообщает АВС. Новый контракт футболиста с клубом подписан в конце июня 2022 года.

По данным источника, оклад футболиста увеличится с 4 до 7 миллионов евро после уплаты налогов. В контракте также прописаны бонусы за различные достижения. За счет них зарплата Родриго может достичь 8 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне 21-летний бразилец забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач в 49 матчах за мадридцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

ФК Реал
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