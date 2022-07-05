Зарплата Гоэса в «Реале» вырастет с 4 до 7 миллионов евро
Зарплата вингера «Реала» Родриго Гоэса по-новому контракту вырастет, сообщает АВС. Новый контракт футболиста с клубом подписан в конце июня 2022 года.
По данным источника, оклад футболиста увеличится с 4 до 7 миллионов евро после уплаты налогов. В контракте также прописаны бонусы за различные достижения. За счет них зарплата Родриго может достичь 8 миллионов евро в год.
В прошедшем сезоне 21-летний бразилец забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач в 49 матчах за мадридцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|Барселона
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
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|0
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|
8
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|0
|
9
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10
|Осасуна
|0
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|0
|
11
|Сельта
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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