Зарплата Гоэса в «Реале» вырастет с 4 до 7 миллионов евро

Зарплата вингера «Реала» Родриго Гоэса по-новому контракту вырастет, сообщает АВС. Новый контракт футболиста с клубом подписан в конце июня 2022 года.

По данным источника, оклад футболиста увеличится с 4 до 7 миллионов евро после уплаты налогов. В контракте также прописаны бонусы за различные достижения. За счет них зарплата Родриго может достичь 8 миллионов евро в год.