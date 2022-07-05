Яя Туре рассказал, что он советовал Кессье перейти в «Барселону»
Экс-игрок «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о том, что он советовал полузащитнику Франку Кессье перейти в «Барселону».
«Я звонил ему во время переговоров с «Барсой». Мы поддерживали связь. Он звонил мне несколько раз, так как я хорошо знаю этот клуб. Я сказал ему, чтобы он не колебался, если он хочет уйти, он должен отправиться в Барселону», — цитирует Туре Marca.
О трансфере Кессье в «Барселону» объявили вчера, 4 июля. Футболист подписал контракт до лета 2026 года. Он перешел на правах свободного агента. Ранее у него истек контракт с «Миланом».
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Барселона – Р. Вальекано
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