Корреа: «Надеюсь, «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов до того, как я уйду»
Вингер «Атлетико» Анхель Корреа заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с командой.
«Когда я начинал в «Сан-Лоренцо», моей мечтой было выиграть кубок Либертадорес, и мне повезло, что мы выиграли его впервые. Теперь, когда я играю за «Атлетико», я мечтаю выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, у меня будет возможность помочь достичь [победы в ЛЧ], потому что это то, чего не хватает клубу, это мечта всех в «Атлетико». Я надеюсь, что мы сможем сделать это до того, как я уйду», — приводит слова Корреа Marca.
«Атлетико» трижды выходил в финал Лиги чемпионов (1973/74, 2013/14, 2015/16), но ни разу не выигрывал.
Корреа выступает за команду с 2015 года. Контракт 28-летнего аргентинца рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Барселона
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -