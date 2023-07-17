Корреа: «Надеюсь, «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов до того, как я уйду»

Вингер «Атлетико» Анхель Корреа заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с командой.

«Когда я начинал в «Сан-Лоренцо», моей мечтой было выиграть кубок Либертадорес, и мне повезло, что мы выиграли его впервые. Теперь, когда я играю за «Атлетико», я мечтаю выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, у меня будет возможность помочь достичь [победы в ЛЧ], потому что это то, чего не хватает клубу, это мечта всех в «Атлетико». Я надеюсь, что мы сможем сделать это до того, как я уйду», — приводит слова Корреа Marca.

«Атлетико» трижды выходил в финал Лиги чемпионов (1973/74, 2013/14, 2015/16), но ни разу не выигрывал.

Корреа выступает за команду с 2015 года. Контракт 28-летнего аргентинца рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.