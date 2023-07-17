Мората не определился, где хочет продолжить карьеру

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората не знает, где продолжит карьеру. Игроком активно интересуются «Интер», «Рома» и два клуба из Саудовской Аравии.

По данным Фабрицио Романо, испанский нападающий не принял пока решение по будущему и не дал пока ответа ни одному клубу.

Сообщалось, что «Интер» приступил к переговорам с «Атлетико» по трансферу форварда. В минувшем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.