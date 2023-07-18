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Иско - о конфликте в «Севилье»: «Я назвал Мончи лжецом и он схватил меня за шею»

Руслан Минаев
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Иско.
Фото Global Look Press

Экс-полузащитник «Севильи» Иско рассказал подробности своего ухода из андалусийского клуба.

«Хулена [Лопетеги] увольняют, приходит [Хорхе] Сампаоли, что тоже здорово. Но во время ухода Лопетеги в клубе происходили странные вещи. Сначала они связались с моим агентом, чтобы найти варианты моего ухода, не сообщив ничего мне. Как только я узнал это, то пришел пообщаться с Мончи (спортивные директор «Севильи» — Прим. «СЭ»). Я подошел к нему и сказал: «До меня дошли новости. Не знаю, нравлюсь я тебе или нет, но будь со мной честен. Я перед тобой».

После разговора все пошло не так, и Мончи стал говорить, что я хочу уйти. Это было неправдой. Он каждый день звонил мне и моему агенту, принуждая меня расторгнуть контракт. После этого я еще раз подошел к нему: «Послушай Мончи, ты врешь мне и людям. Я хочу остаться, а ты говоришь обратное». Далее был конфликт.

Я сказал ему, что он самый лживый человек, которого я только видел. Он подошел ко мне и схватил за шею, я его оттолкнул, и нас разняли. После этого я не хотел оставаться в клубе ни при каких обстоятельствах», — рассказал Иско в интервью Marca.

Этим летом Мончи подписал контракт с «Астон Виллой».

Иско, по информации инсайдера Николо Скиры, может перейти в «Райо Вальекано».

Иско Аларкон (Иско)
ФК Севилья
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