Иско - о конфликте в «Севилье»: «Я назвал Мончи лжецом и он схватил меня за шею»
Экс-полузащитник «Севильи» Иско рассказал подробности своего ухода из андалусийского клуба.
«Хулена [Лопетеги] увольняют, приходит [Хорхе] Сампаоли, что тоже здорово. Но во время ухода Лопетеги в клубе происходили странные вещи. Сначала они связались с моим агентом, чтобы найти варианты моего ухода, не сообщив ничего мне. Как только я узнал это, то пришел пообщаться с Мончи (спортивные директор «Севильи» — Прим. «СЭ»). Я подошел к нему и сказал: «До меня дошли новости. Не знаю, нравлюсь я тебе или нет, но будь со мной честен. Я перед тобой».
После разговора все пошло не так, и Мончи стал говорить, что я хочу уйти. Это было неправдой. Он каждый день звонил мне и моему агенту, принуждая меня расторгнуть контракт. После этого я еще раз подошел к нему: «Послушай Мончи, ты врешь мне и людям. Я хочу остаться, а ты говоришь обратное». Далее был конфликт.
Я сказал ему, что он самый лживый человек, которого я только видел. Он подошел ко мне и схватил за шею, я его оттолкнул, и нас разняли. После этого я не хотел оставаться в клубе ни при каких обстоятельствах», — рассказал Иско в интервью Marca.
Этим летом Мончи подписал контракт с «Астон Виллой».
Иско, по информации инсайдера Николо Скиры, может перейти в «Райо Вальекано».
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Альмерия – Р. Вальекано
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Севилья – Валенсия
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Р. Сосьедад – Жирона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Сельта – Осасуна
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