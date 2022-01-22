Анчелотти заявил, что «Реал» не планирует расставаться с Азаром

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не планирует расставаться с полузащитником Эденом Азаром.

Сообщалось, что игроком активно инттересуется «Ньюкасл». Однако мадридцы решили не продавать хавбека, так как он сам не захотел.

«Азар входит в наши планы на следующий сезон, это я могу подтвердить», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.