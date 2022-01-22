Марсело дисквалифицирован на три матча Кубка Испании

Защитник «Реала» получил дисквалификацию на три матча в Кубке Испании

Защитник «Реала» Марсело получил красную карточку в матче Кубка Испании против «Эльче» (2:1).

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение дисквалифицировать бразильца на 3 матча турнира — одна игра за прямое удаление и две игры за проявление неуважения к арбитру, информирует Marca.

Таким образом, Марсело точно пропустит игру 1/4 финала турнира с «Атлетиком» и не сыграет в полуфинальных матчах, если «Реал» дойдет до этой стадии.