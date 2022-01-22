Марсело дисквалифицирован на три матча Кубка Испании
Защитник «Реала» получил дисквалификацию на три матча в Кубке Испании
Защитник «Реала» Марсело получил красную карточку в матче Кубка Испании против «Эльче» (2:1).
Королевская испанская футбольная федерация приняла решение дисквалифицировать бразильца на 3 матча турнира — одна игра за прямое удаление и две игры за проявление неуважения к арбитру, информирует Marca.
Таким образом, Марсело точно пропустит игру 1/4 финала турнира с «Атлетиком» и не сыграет в полуфинальных матчах, если «Реал» дойдет до этой стадии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|21
|13
|6
|2
|32-14
|45
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|20
|9
|6
|5
|33-24
|33
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
7
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
8
|Вильярреал
|21
|7
|8
|6
|33-23
|29
|
9
|Валенсия
|21
|7
|8
|6
|33-33
|29
|
10
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
|20-17
|28
|
11
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
12
|Сельта
|21
|7
|5
|9
|24-23
|26
|
13
|Осасуна
|21
|6
|7
|8
|20-27
|25
|
14
|Гранада
|21
|5
|9
|7
|26-31
|24
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Хетафе
|21
|5
|6
|10
|17-23
|21
|
17
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
18
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
|17
|
19
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|17-36
|15
|
20
|Леванте
|20
|1
|8
|11
|21-41
|11
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|- : -
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|- : -
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|23.01
|23:00
|
Алавес – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|19
|1
|6
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