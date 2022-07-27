Хави похвалил Дембеле за дубль в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил нападающего Усмана Дембеле за дубль в товарищеском матче с «Ювентусом» (2:2).

«Усман показал, на что он способен. Дембеле — особенный футболист, таких, как он, немного. Он много дает «Барселоне» и способен делать разницу на поле. Он вовлечен в игру и показывает это. С ноября прошлого года я не узнаю в нем старого Дембеле, и я этим очень доволен», — приводит Marca слова Хави.

25-летний Дембеле мог покинуть «Барселону» этим летом на правах свободного агента, однако клуб и футболист договорились подписать новый контракт, который действует до конца июня 2024 года.