Хави похвалил Дембеле за дубль в матче с «Ювентусом»
Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил нападающего Усмана Дембеле за дубль в товарищеском матче с «Ювентусом» (2:2).
«Усман показал, на что он способен. Дембеле — особенный футболист, таких, как он, немного. Он много дает «Барселоне» и способен делать разницу на поле. Он вовлечен в игру и показывает это. С ноября прошлого года я не узнаю в нем старого Дембеле, и я этим очень доволен», — приводит Marca слова Хави.
25-летний Дембеле мог покинуть «Барселону» этим летом на правах свободного агента, однако клуб и футболист договорились подписать новый контракт, который действует до конца июня 2024 года.
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Сельта – Эспаньол
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