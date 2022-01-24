Анчелотти: «В первом тайме матча с «Эльче» все пошло не так»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (2:2).

«Эта игра была изначально проиграна, потому что в первом тайме все пошло не так. У нас было много моментов, мы пропустили два гола, но хорошо отреагировали. Обычно такие матчи проигрываются. Итоговый результат хорошо говорит о команде. При втором пропущенном мяче нам нужно было быть более компактными. Маленькие детали стоили нам двух очков. Мы недовольны, многое стоит обдумать. Если бы мы действовали точнее, то могли бы победить. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Во всех трех турнирах дела идут неплохо. Это то, чего мы хотели. Наступает самая важная честь сезона», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании с отрывом от «Севильи» в четыре очка. «Эльче» занимает 14-е место.