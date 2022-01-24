«Барселона» вырвала победу в матче с «Алавесом»
«Барселона» победила «Алавес» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Единственный мяч в концовке матча забил Френки де Йонг. Он отличился на 87-й минуте.
«Барса» набрала 35 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. У «Алавеса» 17 очков и 19-я позиция.
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|
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|Севилья
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
5
|Барселона
|21
|9
|8
|4
|32-23
|35
|
6
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|9
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|5
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|34
|
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|
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|31
|
9
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|22
|7
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|31
|
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|22
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|
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|22
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|7
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|28
|
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|6
|9
|26-25
|27
|
13
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|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
15
|Эльче
|22
|5
|8
|9
|23-30
|23
|
16
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|17-23
|22
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|22
|4
|5
|13
|16-35
|17
|
20
|Леванте
|21
|1
|8
|12
|21-43
|11
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38 тур
|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|0 : 2
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|3 : 0
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 2
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|0 : 2
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|2 : 2
|23.01
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|0 : 1
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|0 : 0
|23.01
|23:00
|
Алавес – Барселона
|0 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6
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