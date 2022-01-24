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Сегодня, 00:49

«Барселона» вырвала победу в матче с «Алавесом»

Евгений Петров
Корреспондент
Френки де Йонг (слева).
Фото ФК «Барселона»

«Барселона» победила «Алавес» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч в концовке матча забил Френки де Йонг. Он отличился на 87-й минуте.

«Барса» набрала 35 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. У «Алавеса» 17 очков и 19-я позиция.

Испания. Лига 1. 22-й тур
23 янв, 23:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:1
Барселона
Голы
де Йонг, 87 (0:1)
Алавес
Пачеко Лагуардия Агиррегабирия Лежен Лопес Томас Пина (Мойя, 89 ) Эскаланте Понс (де ла Фуэнте, 72 ) Хоселу Риоха (Мендес, 90 ) Хасон
Барселона
тер Штеген Дест Пике Араухо Жорди Альба Бускетс Педри (Лангле, 90) де Йонг де Йонг (Хутгла, 84) Торрес Эззалзули (Гонсалес, 71)
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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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21.01 23:00
Эспаньол – Бетис
 1 : 4
22.01 16:00
Леванте – Кадис
 0 : 2
22.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 3 : 0
22.01 20:30
Севилья – Сельта
 2 : 2
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 2
23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 0 : 2
23.01 18:15
Реал – Эльче
 2 : 2
23.01 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
23.01 20:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 0 : 0
23.01 23:00
Алавес – Барселона
 0 : 1
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Карим Бензема

Реал

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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

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Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
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Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

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