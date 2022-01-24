«Барселона» вырвала победу в матче с «Алавесом»

«Барселона» победила «Алавес» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч в концовке матча забил Френки де Йонг. Он отличился на 87-й минуте.

«Барса» набрала 35 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. У «Алавеса» 17 очков и 19-я позиция.