Анчелотти: «Реал» будет бороться за самые высокие места еще долгое время»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем мадридского клуба. Специалист отметил сильный состав команды.

«Будущее команды предрешено. Не знаю, что будут делать игроки, но тренер остается тот же. Будущее «Реала» предопределено ее нынешним составом и молодыми игроками. Нет сомнений, что «Реал» будет бороться за самые высокие места еще долгое время», — цитирует Анчелотти AS.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка.