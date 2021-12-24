Анчелотти: «Реал» будет бороться за самые высокие места еще долгое время»
Анчелотти высказался о будущем «Реала»
12:33
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем мадридского клуба. Специалист отметил сильный состав команды.
«Будущее команды предрешено. Не знаю, что будут делать игроки, но тренер остается тот же. Будущее «Реала» предопределено ее нынешним составом и молодыми игроками. Нет сомнений, что «Реал» будет бороться за самые высокие места еще долгое время», — цитирует Анчелотти AS.
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка.
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