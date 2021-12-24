Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетико» определился с ценой на Триппьера

12:20

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может продолжить карьеру в АПЛ. В игроке заинтересован «Ньюкасл», сообщает ESPN.

По данным источника, мадридцы готовы отпустить англичанина не менее чем за 22 миллиона евро. В игроке также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне ла лиги 31-летний Триппьер провел 14 матчей. Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 20 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Активные фанаты перестанут ходить на стадион из-за Fan ID. Это добьет российский футбол?
РФ призвала генсека ООН запустить арбитражный трибунал против США
0
Реклама