«Атлетико» определился с ценой на Триппьера

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может продолжить карьеру в АПЛ. В игроке заинтересован «Ньюкасл», сообщает ESPN.

По данным источника, мадридцы готовы отпустить англичанина не менее чем за 22 миллиона евро. В игроке также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне ла лиги 31-летний Триппьер провел 14 матчей. Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 20 миллионов евро.