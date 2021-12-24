«Атлетико» определился с ценой на Триппьера
12:20
Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может продолжить карьеру в АПЛ. В игроке заинтересован «Ньюкасл», сообщает ESPN.
По данным источника, мадридцы готовы отпустить англичанина не менее чем за 22 миллиона евро. В игроке также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
В этом сезоне ла лиги 31-летний Триппьер провел 14 матчей. Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 20 миллионов евро.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю