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Полузащитник «Баварии» Толиссо может продолжить карьеру в «Барселоне»

14:15
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«Барселона» интересуется полузащитником «Баварии» Корантеном Толиссо, сообщает El Nacional.

По информации источника, каталонский клуб рассчитывает подписать 27-летнего француза летом 2022 года в качестве свободного агента. Сам футболист намерен покинуть «Баварию» в июле по окончании срока действия контракта.

В сезоне-2021/22 Толиссо провел 13 матчей за «Баварию», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Реал».

Дополнительная информация:

https://www.elnacional.cat/ca/esports/d-estar-practicament-fitxat-per-florenti-perez-a-fer-se-enrere-per-escoltar-la-proposta-de_686129_102.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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