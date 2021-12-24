Полузащитник «Баварии» Толиссо может продолжить карьеру в «Барселоне»

«Барселона» интересуется полузащитником «Баварии» Корантеном Толиссо, сообщает El Nacional.

По информации источника, каталонский клуб рассчитывает подписать 27-летнего француза летом 2022 года в качестве свободного агента. Сам футболист намерен покинуть «Баварию» в июле по окончании срока действия контракта.

В сезоне-2021/22 Толиссо провел 13 матчей за «Баварию», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Реал».