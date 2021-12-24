Полузащитник «Баварии» Толиссо может продолжить карьеру в «Барселоне»
14:15
«Барселона» интересуется полузащитником «Баварии» Корантеном Толиссо, сообщает El Nacional.
По информации источника, каталонский клуб рассчитывает подписать 27-летнего француза летом 2022 года в качестве свободного агента. Сам футболист намерен покинуть «Баварию» в июле по окончании срока действия контракта.
В сезоне-2021/22 Толиссо провел 13 матчей за «Баварию», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Реал».
Дополнительная информация:
https://www.elnacional.cat/ca/esports/d-estar-practicament-fitxat-per-florenti-perez-a-fer-se-enrere-per-escoltar-la-proposta-de_686129_102.html
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