Анчелотти рассказал о готовности «Реала» к матчу с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, чего ждет от матча с «Барселоной» в 11-м туре ла лиги. Он также отметил, что полузащитник команды Джуд Беллингем полностью готов к встрече.

«Согласен ли с Хави, что шансы равны? Эль-класико всегда сбалансированно. Очень упорная борьба. Надеюсь, людям понравится этот матч.

Я не знаю, кто будет играть у «Барселоны». Для меня важно то, что Беллингем готов на все сто. Мы концентрируемся на самих себе», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.