«Реал» интересуется голкипером «Ювентуса»

«Реал» интересуется вратарем «Ювентуса» Войцехом Щесны, сообщается на Todofichajes.

Мадридский клуб рассматривает кандидатуру поляка в качестве альтернативы Кепе Аррисабалаге, арендованному у «Челси» до конца сезона.

Трансферная стоимость голкипера — 10 миллионов евро. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.

Завтра, 28 октября, «Реал» сыграет с «Барселоной» в матче ла лиги.