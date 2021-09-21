Анчелотти: «Проживаю медовый месяц в «Реале», надеюсь остаться здесь на долгие годы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о работе в клубе.

«Я проживаю медовый месяц в «Реале», надеюсь остаться здесь на долгие годы.

Как и все остальные, мы начали сезон, испытывая некоторые трудности. Но у нас невероятный командный дух. И нам удавалось вносить коррективы по ходу матчей, опираясь на характер команды", — приводит слова Анчелотти Marca со ссылкой Rai Radio.

За пять туров «Реал» набрал 13 очков. Команда лидирует в чемпионате Испании.

Анчелотти возглавил «Реал» 1 июня 2021 года. Он уже тренировал команду в период с 2013 по 2015 год. Под его руководством «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.