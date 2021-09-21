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Пирло может возглавить «Барселону»

09:27
Андреа Пирло. Фото AFP
Андреа Пирло. Фото AFP
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Экс главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло претендует на аналогичный пост в «Барселоне». Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро в Twitter. Как отмечается, 42-летний Пирло является предпочтительным кандидатом для президента каталонцев Жоана Лапорты.

Также в списке есть и другие кандидаты: бывший игрок «Барселоны» Хави, а также бывший тренер «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте.

Напомним, что на данный момент «Барселону» возглавляет Роналд Куман. Пирло начал тренерскую карьеру в прошлом году в «Ювентусе», однако по окончании сезона-2020/21 он покинул свой пост.

«Барселона» в четырех матчах чемпионата Испании набрала восемь очков и занимает седьмое место в таблице.

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Роман Шишов все материалы автора

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