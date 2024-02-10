Анчелотти прокомментировал возможное продление контракта с Кроосом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником Тони Кроосом.

«Это только он решает. Это зависит от Тони. Он примет решение в нужный момент и наилучшим образом, я уверен», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

34-летний немец выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне Кроос провел 30 матчей, в которых забил гол и сделал 7 результативных передач.