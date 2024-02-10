Источник: Френки де Йонг близок к уходу из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг близок к уходу из клуба, сообщает Relevo.

По данным источника, у 26-летнего нидерландцы растет недовольство нынешней ситуацией в испанском клубе. Летом этого года он готов рассмотреть варианты с переходом в другой клуб.

В январе де Йонг сообщал, что он доволен своим нахождением в «Барселоне».

Хавбек играет за «блаугранас» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне де Йонг провел 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.