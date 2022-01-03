Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Хетафе»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что ничья с «Хетафе» стала бы справедливым результатом матча. Мадридская команда проиграла с минимальным счетом — 0:1.
«Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол и 10 минут действовали хорошо, но потом нервничали, теряли мячи и проигрывали единоборства. Ничья была бы справедливым результатом, потому что, возможно, мы не заслуживали проигрыша. Мы не забили и проиграли, это могло быть тревожным сигналом», — цитирует Marca Анчелотти.
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