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Гол де Йонга принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»

00:54
«Мальорка» — «Барселона» — 0:1. Фото Reuters
«Мальорка» — «Барселона» — 0:1. Фото Reuters
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«Барселона» обыграла «Мальорку» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на 44-й минуте ударом головой забил Люк де Йонг.

«Барса» набрала 31 очко. Команда на данный момент занимает четвертое место в чемпионате. У «Мальорки» 20 очков и 15-е место.

Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 23:00. Iberostar Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
0:1
Барселона
Голы
де Йонг, 44 (0:1)
Мальорка
Рейна Руссо Маффео Хауме Коста Вальент Санчес (Мбула, 70 ) Баба (Руис де Галаррета, 61 ) Родригес Батталья (Пратс, 84 ) Ли Кан Ин (Льабрес, 71 ) Анхель (Ниньо, 61 )
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Мингеса (Лангле, 76) Гарсия Пуч де Йонг Гонсалес (Санс, 71) де Йонг Хутгла Ахомах (Педрола, 80)
Предупреждения
Хауме Коста 83, Пратс 89, Маффео 90, Родригес 90, Вальент 90  -  Хутгла 79, Лангле 90
Судьи
Лаос

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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Вулверхэмптон

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П2

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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