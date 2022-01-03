Гол де Йонга принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»
«Барселона» обыграла «Мальорку» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Единственный мяч на 44-й минуте ударом головой забил Люк де Йонг.
«Барса» набрала 31 очко. Команда на данный момент занимает четвертое место в чемпионате. У «Мальорки» 20 очков и 15-е место.
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