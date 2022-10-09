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9 октября, 03:14

Анчелотти о победе над «Хетафе»: «Реалу» не поставили пенальти, не засчитали гол из-за офсайда»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 8-го тура против «Хетафе» (1:0).

«Мы контролировали игру с самого начала. Очевидно, нам помогло то, что мы рано повели в счете, но мы не могли решить исход окончательно, интрига держалась до конца. Нам не поставили пенальти, не засчитали гол из-за офсайда. Мы выполнили свою задачу, сыграв уверенно в обороне: Милитао и Рюдигер провели отличный матч, как и Тчуамени.

Пока не очень понятно, кто сыграет во вторник в Лиге чемпионов, посмотрим, кто появится на поле в игре с «Барселоной». Еще есть время подумать», — приводит слова Анчелотти Marca.

Автором единственного гола стал защитник Эдер Милитау, который отличился на 34-й минуте встречи.

«Реал» набрал 22 очка и вышел на первое место в турнирной таблице, но у «Барселоны» (22 очка) есть матч в запасе.

Карло Анчелотти
ФК Реал
ФК Хетафе
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И В Н П +/- О
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 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
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15.10 17:15
Валенсия – Эльче
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15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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 7 2 2
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