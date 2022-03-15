«Ничего не меняется». Анчелотти — о чемпионской гонке в ла лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после разгромной победы над «Мальоркой» (3:0) отказался говорить о чемпионской гонке.

«Ничего не меняется. У нас есть преимущество, и это хорошо, но мы должны уйти на международный перерыв в хорошей форме. Напоминаю вам, что я проиграл финал Лиги чемпионов, выигрывая 3:0. Надеюсь, что это больше не повторится», — цитирует Marca Анчелотти.

Напомним, «Милан» проиграл финал Лиги чемпионов 2005 года «Ливерпулю», несмотря на то что в перерыве вел 3:0.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги — 66 очков. «Севилья», идущая второй, набрала 56 очков.