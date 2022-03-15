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Сегодня, 06:12

«Ничего не меняется». Анчелотти — о чемпионской гонке в ла лиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после разгромной победы над «Мальоркой» (3:0) отказался говорить о чемпионской гонке.

«Ничего не меняется. У нас есть преимущество, и это хорошо, но мы должны уйти на международный перерыв в хорошей форме. Напоминаю вам, что я проиграл финал Лиги чемпионов, выигрывая 3:0. Надеюсь, что это больше не повторится», — цитирует Marca Анчелотти.

Напомним, «Милан» проиграл финал Лиги чемпионов 2005 года «Ливерпулю», несмотря на то что в перерыве вел 3:0.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги — 66 очков. «Севилья», идущая второй, набрала 56 очков.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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36 тур
37 тур
38 тур
11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 1 : 0
13.03 20:30
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 0
13.03 23:00
Барселона – Осасуна
 4 : 0
14.03 23:00
Мальорка – Реал
 0 : 3
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 26 1 4
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