Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:34

Камавинга рассказал об эмоциях, которые испытал после перехода в «Реал»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга рассказал, какие эмоции испытал, перейдя в мадридский клуб.

«Когда мы впервые услышали об интересе «Реала», мы с родителями прыгали от радости. Мы понимали, что в футболе нет ничего определенного до того момента, как произойдет событие. Поэтому мы радовались сдержанно. Это клуб, за который хочет играть каждый. После того как ты подписал контракт, ты знаешь, что входишь в другое измерение», — цитирует Камавинга Onefootball.

Футболист перешел в «Реал» из «Ренна» в августе 2021 года. В этом сезоне он провел 18 матчей в ла лиге, забив два гола. Мадридцы в турнирной таблице лидируют с 66 очками.

ФК Реал
Эдуардо Камавинга
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Даниил Медведев прокомментировал поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Медведев заявил, что попытается вернуть себе звание первой ракетки мира на турнире в Майами
Самый побеждающий тренер КХЛ — до сих пор без кубка. Что будет дальше с Квартальновым?
«Дисс на судей». «Спартак» и «Рубин» пошутили над претензиями к судейству в РПЛ
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ничего не меняется». Анчелотти — о чемпионской гонке в ла лиге
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 1 : 0
13.03 20:30
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 0
13.03 23:00
Барселона – Осасуна
 4 : 0
14.03 23:00
Мальорка – Реал
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 26 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости