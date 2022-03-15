Камавинга рассказал об эмоциях, которые испытал после перехода в «Реал»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга рассказал, какие эмоции испытал, перейдя в мадридский клуб.

«Когда мы впервые услышали об интересе «Реала», мы с родителями прыгали от радости. Мы понимали, что в футболе нет ничего определенного до того момента, как произойдет событие. Поэтому мы радовались сдержанно. Это клуб, за который хочет играть каждый. После того как ты подписал контракт, ты знаешь, что входишь в другое измерение», — цитирует Камавинга Onefootball.

Футболист перешел в «Реал» из «Ренна» в августе 2021 года. В этом сезоне он провел 18 матчей в ла лиге, забив два гола. Мадридцы в турнирной таблице лидируют с 66 очками.