Бензема обогнал Анри и стал лучшим французским бомбардиром в истории

«Реал» переиграл «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 3:0. Дублем в составе мадридской команде отметился нападающий Карим Бензема.

Как сообщает Opta, Бензема стал лучшим бомбардиром в истории среди французских футболистов. На его счету теперь 413 голов.

Ранее таковым был экс-нападающий «Монако», «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри, забивший за карьеру 411 голов.