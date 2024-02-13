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Анчелотти — о будущем Крооса: «На мой взгляд, карьеру нужно завершать на высокой ноте»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о выступлении полузащитника Тони Крооса в текущем сезоне.

«Трудно сказать, лучший ли сезон он проводит прямо сейчас, потому что каждый из них лучший. Процент его передач такой же, как и десять лет назад... Его качество игры не изменилось, но сейчас он играет в очень энергичной команде. При этом у него отлично получается управлять игровым темпом», — заявил Анчелотти.

Также он рассказал, что думает о будущем футболиста.

«У Тони Крооса есть право выбирать то, что он хочет. Что бы он ни решил, мы должны это уважать. На мой взгляд, нужно завершать карьеру на высокой ноте, но нужно выбрать подходящий момент», — добавил тренер.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Его контракт с клубом заканчивается по окончании текущего сезона.

Вместе с мадридской командой 34-летний немец трижды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и четырежды — обладателем Суперкубка страны. Также в составе «Реала» он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и столько же раз выигрывал Суперкубок УЕФА.

Источник: https://www.managingmadrid.com/2024/2/12/24071202/ancelotti-kroos-has-the-right-to-do-what-he-wants-in-the-future-we-have-to-respect-it
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1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 24 8 9 7 32-33 33
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 24 6 7 11 34-46 25
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
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 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
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 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
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